Сирський з'їздив на Курський напрямок і прийняв низку рішень: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з'їздив на Курський напрямок фронту. Прийнято низку рішень, щоб РФ не змогла перехопити ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Працював у військових частинах та підрозділах, які діють у Сумській та у Курській областях. Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем", - розповів він. Зокрема, Сирський провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. "Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат. Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети", - констатував головнокомандувач ЗСУ.