Окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська, - Генштаб

Російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ", - додали у Генеральному штабі ЗСУ.

За інформацією Генштабу, ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

"Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

Також окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

У середині жовтня гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.

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