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Українські військові у Миколаївській області знищили вісім ворожих безпілотників

Фото: українські військові у Миколаївській області знищили вісім ворожих безпілотників (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові знищили ще вісім безпілотників російських окупантів у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".

"5 липня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Українські військові "приземлили":

  • 4 БПЛА "Ланцет";
  • 2 БПЛА "Мерлін-ВР";
  • 1 БПЛА "Zala";
  • 1 БПЛА "Орлан-10".

Нічна атака РФ

Як повідомлялося, зокрема, російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область. У цьому регіоні було збито одного безпілотника типу "Шахед-136".

До того ж три дрони-камікадзе "Шахед" збили сили протиповітряної оборони України одразу в трьох областях.

За даними Генштабу, за добу ЗСУ знищили 670 окупантів та 12 ворожих БПЛА.

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