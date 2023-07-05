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Сили ППО знищили три "шахеди" у трьох областях України вночі

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Україна, Середа 05 липня 2023 11:08
Сили ППО знищили три "шахеди" у трьох областях України вночі Фото: сили ППО знищили три "шахеди" у трьох областях України вночі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Три дрони-камікадзе "Шахед" збили сили протиповітряної оборони (ППО) України одразу в трьох областях в ніч на середу, 5 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Станом на 01.30 05 липня підрозділами ПвК "Схід" знищено 3 БпЛА "Shahed-136": по одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, зокрема, російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область. У цьому регіоні було збито одного безпілотника типу "Шахед-136". За даними Генштабу, за добу ЗСУ знищили 670 окупантів та 12 ворожих БПЛА.

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