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Украинские военные в Николаевской области уничтожили восемь вражеских беспилотников

Фото: украинские военные в Николаевской области уничтожили восемь вражеских беспилотников (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные уничтожили еще восемь беспилотников российских окупантов в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

"5 июля 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 8 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Украинские военные "приземлили":

  • 4 БПЛА "Ланцет";
  • 2 БПЛА "Мерлин-ВР";
  • 1 БПЛА "Zala";
  • 1 БПЛА "Орлан-10".

Ночная атака РФ

Как сообщалось, в частности, российская оккупационная армия ночью и утром, 5 июля, атаковала дронами Днепропетровскую область. В этом регионе был сбит один беспилотник типа "Шахед-136".

К тому же три дрона-камикадзе "Шахед" сбили силы противовоздушной обороны Украины сразу в трех областях.

По данным Генштаба, за сутки ВСУ уничтожили 670 оккупантов и 12 вражеских БПЛА.

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