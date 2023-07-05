Украинские военные в Николаевской области уничтожили восемь вражеских беспилотников

Украинские военные уничтожили еще восемь беспилотников российских окупантов в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".
"5 июля 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 8 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
Украинские военные "приземлили":
Ночная атака РФ
Как сообщалось, в частности, российская оккупационная армия ночью и утром, 5 июля, атаковала дронами Днепропетровскую область. В этом регионе был сбит один беспилотник типа "Шахед-136".
К тому же три дрона-камикадзе "Шахед" сбили силы противовоздушной обороны Украины сразу в трех областях.
По данным Генштаба, за сутки ВСУ уничтожили 670 оккупантов и 12 вражеских БПЛА.
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