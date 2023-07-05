Украинские военные в Николаевской области уничтожили восемь вражеских беспилотников

"5 июля 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 8 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Украинские военные "приземлили":

4 БПЛА "Ланцет";

2 БПЛА "Мерлин-ВР";

1 БПЛА "Zala";

1 БПЛА "Орлан-10".

Ночная атака РФ

Как сообщалось, в частности, российская оккупационная армия ночью и утром, 5 июля, атаковала дронами Днепропетровскую область. В этом регионе был сбит один беспилотник типа "Шахед-136".

К тому же три дрона-камикадзе "Шахед" сбили силы противовоздушной обороны Украины сразу в трех областях.

По данным Генштаба, за сутки ВСУ уничтожили 670 оккупантов и 12 вражеских БПЛА.