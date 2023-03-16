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Українські військові мають можливості відновити ініціативу на фронті, - ISW

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Четвер 16 березня 2023 04:45
Українські військові мають можливості відновити ініціативу на фронті, - ISW Фото: Українські військові мають можливості відновити ініціативу на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У порівнянні з попередніми тижнями загальний темп російського наступу знизився. Українські війська мають можливості відновити ініціативу на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський 15 березня заявив, що кількість наземних атак РФ на добу зменшилася з 90-100 до 20-30.

Полковник пояснив, що окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

"Російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації, якщо вже не досяг її, попри те, що Москва перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій", - мовиться у звіті.

В ISW вказують, що протягом останнього тижня росіяни здобули лише мінімальні тактичні успіхи у Луганській області. У той час українцям вдалося провести контратаки та повернути деякі території в регіоні.

Фахівці також підкреслюють, що за останні кілька днів фіксується помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього.

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через нестачу боєприпасів і важкі бої довелося розширити оточення міста", - зазначили в Інститут вивчення війни.

Аналітики припускають, що наступ російських окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації.

"Росіяни не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", - додали у звіті.

Ключові висновки ISW:

  • Міжнародні журналісти отримали довгостроковий стратегічний документ Кремля щодо дестабілізації та реінтеграції Молдови назад у сферу впливу Росії до 2030 року.
  • Пригожин прокоментував повідомлення про звільнення командувача ПДВ РФ Михайла Теплінського, що, ймовірно, виявило приналежність Теплінського до ПВК "Вагнер".
  • Держдума РФ 14 березня ухвалила закон про покарання за "дискредитацію" всіх учасників "СВО" з метою виховання самоцензури в російському суспільстві.
  • Постійні спроби Москви зобразити війну в Україні як екзистенційну для внутрішньої безпеки Росії шляхом встановлення додаткових установок протиповітряної оборони в районах, де ніколи не відбуватимуться військові дії викликають внутрішню негативну реакцію.
  • Президент РФ Володимир Путін використав свою зустріч з генеральною прокуратурою Росії 15 березня, щоб продовжити зміцнювати свою репутацію заангажованого та ефективного лідера військового часу.
  • Путін 15 березня зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом у Москві.
  • Російські сили не проводили жодних підтверджених наземних атак на північний захід від Сватового та здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська вели наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російський мілблогер заявив, що українські війська намагалися провести наступальні дії через Каховське водосховище в Херсонській області.
  • Як повідомлялося, Кремль доручив міністерству оборони РФ з 1 квітня набрати 400 тисяч військовослужбовців за контрактом.
  • У Мелітополі Запорізької області українські партизани ліквідували російського колаборанта.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що просування Росії у Бахмуті важко назвати навіть "пірровою перемогою".

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