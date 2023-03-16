Украинские военные имеют возможности возобновить инициативу на фронте, - ISW

По сравнению с предыдущими неделями общий темп российского наступления снизился. Украинские войска имеют возможности возобновить инициативу на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский 15 марта заявил, что количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с 90-100 до 20-30.

Полковник объяснил, что оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

"Российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее, несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременная большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий", - говорится в отчете.

В ISW указывают, что в течение последней недели россияне добились лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. В то же время украинцам удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе.

Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города", - отметили в Институт изучения войны.

Аналитики предполагают, что наступление российских окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.

"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", - добавили в отчете.

Ключевые выводы ISW: