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Українські військові ліквідували групу окупантів під Бахмутом (відео)

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Бахмут, Середа 30 листопада 2022 15:22
Українські військові ліквідували групу окупантів під Бахмутом (відео) Фото: Українські військові ліквідували групу окупантів під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Робота спецпідрозділу 93-тя ОМБр Холодний Яр "Сенека", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити позиції росіян під Бахмутом. Українські військові накрили їх артилерійським вогнем та знищили частину російських окупантів.

Нагадаємо, що українські прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс російських окупантів. Ціль, що було знищено на півдні, вразили з безпілотника, вибухівка потрапила в люк ПТРК.

Українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. Внаслідок цього техніка окупантів була знищена.

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