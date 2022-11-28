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Поцілили прямо в люк. Прикордонники знищили ПТРК росіян (відео)

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 10:09
Поцілили прямо в люк. Прикордонники знищили ПТРК росіян (відео) Фото: прикордонники знищили ПТРК росіян (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс російських окупантів. Ціль, що було знищено на півдні, вразили з безпілотника, вибухівка потрапила в люк ПТРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"На півдні України прикордонники філігранно вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс противника. Аеророзвідка Держприкордонслужби відстежила та за допомогою безпілотника прямісінько в люк доставила вибухівку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу ЗСУ ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів.

Нагадаємо, Росія готується до нової ракетної атаки України, тому вивела у Чорне море ракетоносій. Українців попередили про загрозу обстрілів.

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