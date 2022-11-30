Украинские военные ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (видео)
Украинские военные накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов под Бахмутом (Донецкая область) и ликвидировали часть из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Работа спецподразделения 93-й ОМБр Холодный Яр "Сенека", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть позиции россиян под Бахмутом. Украинские военные накрыли их артиллерийским огнем и уничтожили часть российских оккупантов.
Напомним, что украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.
Украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.
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