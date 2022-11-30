Украинские военные ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов под Бахмутом (Донецкая область) и ликвидировали часть из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Работа спецподразделения 93-й ОМБр Холодный Яр "Сенека", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть позиции россиян под Бахмутом. Украинские военные накрыли их артиллерийским огнем и уничтожили часть российских оккупантов.