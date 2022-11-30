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Украинские военные ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (видео)

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Бахмут, Среда 30 ноября 2022 15:22
Украинские военные ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (видео) Фото: Украинские военные ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов под Бахмутом (Донецкая область) и ликвидировали часть из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Работа спецподразделения 93-й ОМБр Холодный Яр "Сенека", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть позиции россиян под Бахмутом. Украинские военные накрыли их артиллерийским огнем и уничтожили часть российских оккупантов.

Напомним, что украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.

Украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.

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