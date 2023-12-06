Українські військові з HIMARS знищили російський вертоліт (відео)

В ЗСУ розповіли, що сьогодні, 6 грудня, пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ.

"Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України "приймав" особовий склад російського транспортного вертольота поблизу Лимана", - заявили військові.

За даними джерел ЗСУ, вертоліт був функціонально знищений.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових.

Також на Таврійському напрямку остання доба для окупантів була поганою. ЗСУ лише на цій ділянці вдалося ліквідувати 520 окупантів та РЕБ "Житель".

Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК "Витязь". Він призначений для захисту від літаків, балістичних ракет і дронів.

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