Погана доба для окупантів. Названі втрати РФ на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку остання доба для окупантів була поганою. ЗСУ лише на цій ділянці вдалося ліквідувати 520 окупантів та РЕБ "Житель".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Погана для окупантів доба. Знищено станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та САУ 2С7 "Піон". Ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії", - розповів він.
За його словами, в операційній зоні ОСУВ Таврія окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 1059 артобстрілів.
"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - зазначив генерал.
Втрати РФ на Таврійському напрямку
Загальні втрати ворога минулої доби склали 520 осіб. Також знищено 39 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 12 ББМ, 4 артисистеми, 1 РСЗВ, 10 БпЛА, 8 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки.
"Також було знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав генерал Тарнавський.
Додамо, що загалом втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 51 БПЛА та 40 ББМ.
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