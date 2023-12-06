Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК "Витязь" на півдні (відео)

Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК "Витязь". Він призначений для захисту від літаків, балістичних ракет і дронів.

"Нацгвардійці у Херсонській області знищили російський ЗРК "Витязь", - розповів глава МВС Ігор Клименко.

Що відомо про цей ЗРК?

Як розповів Клименко, це новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.

Зазначимо, що вартість тільки пускової установки на експорт цього комплексу - від 135 млн доларів. Ймовірно, що цей ЗРК може стати найдорожчою ціллю, знищеною за допомогою дронів.

Втрати РФ на півдні

Як додав голова МВС, загалом за ці кілька днів операторами БпЛА військових частин Національної гвардії України на цьому напрямку знищено:

8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ рф;

1 вантажний автомобль військового призначення;

1 зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 "Витязь";

1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "ОСА" 10;

3 антени РЕБ.

Крім цього, як розповіли в Силах оборони півдня, за минулу добу ворогу завдано наступних втрат: 47 окупантів, 2 танки, 3 БМП, декілька БПЛА, один "Град", 6 гармат, один човен та інше.

Зазначимо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 51 БПЛА та 40 ББМ. Зокрема, на Таврійському напрямку ЗСУ вдалося ліквідувати 520 окупантів та РЕБ "Житель".