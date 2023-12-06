Понад 1200 окупантів за добу і понад 335 тисяч від початку війни. Нові втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 51 БПЛА і 40 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.