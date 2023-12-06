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Понад 1200 окупантів за добу і понад 335 тисяч від початку війни. Нові втрати РФ

Середа 06 грудня 2023 07:58
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Понад 1200 окупантів за добу і понад 335 тисяч від початку війни. Нові втрати РФ Фото: за минулу добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість загарбників (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 51 БПЛА і 40 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 335 110 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 5600 (+13) од;
  • бойових броньованих машин - 10 456 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 8024 (+37) од.;
  • РСЗВ - 919 (+6) од.;
  • засоби ППО - 605 од;
  • літаків - 324 (+1) од.;
  • гелікоптери - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6083 (+51) од.;
  • крилаті ракети - 1570 од;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 532 (+49) од.;
  • спеціальна техніка - 1153 (+5) од.

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