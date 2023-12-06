Украинские военные из HIMARS уничтожили российский вертолет (видео)

В ВСУ рассказали, что сегодня, 6 декабря, пилоты БпЛА Сил обороны откорректировали работу HIMARS ВСУ.

"Поздравления по случаю Дня Вооруженных Сил Украины "принимал" личный состав российского транспортного вертолета вблизи Лимана", - заявили военные.

По данным источников ВСУ, вертолет был функционально уничтожен.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру среды, 6 декабря, за сутки составили 1270 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 335 110 военных.

Также на Таврическом направлении последние сутки для оккупантов были плохими. ВСУ только на этом участке удалось ликвидировать 520 оккупантов и РЭБ "Житель".

Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский ЗРК "Витязь". Он предназначен для защиты от самолетов, баллистических ракет и дронов.

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