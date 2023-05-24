Українські військові дроном "Пегас" знищили російський безпілотник (відео)

Українські бійці за допомогою дрону-камікадзе "Пегас" знищили російський безпілотник на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram .

"Війна технологій як вона є. Наші спецпризначенці дроном-камікадзе "Пегас" знищують російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямку", - написав Федоров.

Він зазначив, що мінус ворожий дрон - плюс збережені життя українських військових.

За словами міністра, зараз майже 500 "Пегасів" від "Армії дронів" працюють по всій лінії фронту.

"Продовжуємо посилювати та розвивати "Армію дронів", щоб більше "пташок" знищували окупантів як на землі, так і в повітрі", - додав Федоров.

"Армія дронів"

"Армія дронів" - це спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації, про створення якого голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив 1 липня 2022 року.

У межах проєкту проводиться закупівля дронів за запитом військових, а також курс навчання операторів.

Дрони-камікадзе "Пегас"

FPV-дрони "Пегас" - це безпілотники, створені в співпраці з "Армією дронів". Їх використовують підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія та Служба безпеки.

Це квадрокоптерами з китайських деталей, які спеціалісти оснащують вибухівкою, роблячи так із них дрони-камікадзе. Вони встигли добре себе зарекомендувати, знищуючи окупантів та їхню техніку, а вартість такого безпілотника водночас невисока.