Українські військові дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-П"
Воїни 59 ОМБР за допомогою дрону-камікадзе камікадзе "Пегас" знищили російський комплекс спостереження "Муром-П".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.
За його словами, військові влучно поцілили в місце розташування пункту спостереження росіян.
"Допомагав окупантам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер це в минулому", - написав він.
Комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П"
"Муром-М" є пристроєм для далекого візуального спостереження, він автоматично слідкує як за живою силою, так і за технікою. Комплекс оснащено оптичною камерою з гарним зумом. Вона розрізняє людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 кілометрів та людей у 4 кілометри.
У повному складі комплекс забезпечує:
- виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості;
- передачу отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією;
- формування та видачу тривожних сповіщень;
- визначення та уточнення координат “порушників”, відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на карті місцевості із зазначенням інформації про об’єкти.
Раніше наші військові заявляли, що Росія на передовій масово використовує подібні комплекси.
Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)
Нагадаємо, українські бійці біля Лиману та Куп’янська підбили російський танк Т-72 та ліквідували майже 40 загарбників.
Окрім того, наші захисники показали, як знищили чергову бойову машину піхоти росіян з одного пострілу.
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