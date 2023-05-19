Українські військові дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-П"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, військові влучно поцілили в місце розташування пункту спостереження росіян.

"Допомагав окупантам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер це в минулому", - написав він.

Комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П"

"Муром-М" є пристроєм для далекого візуального спостереження, він автоматично слідкує як за живою силою, так і за технікою. Комплекс оснащено оптичною камерою з гарним зумом. Вона розрізняє людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 кілометрів та людей у 4 кілометри.

У повному складі комплекс забезпечує:

виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості;

передачу отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією;

формування та видачу тривожних сповіщень;

визначення та уточнення координат “порушників”, відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на карті місцевості із зазначенням інформації про об’єкти.

Раніше наші військові заявляли, що Росія на передовій масово використовує подібні комплекси.

Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)