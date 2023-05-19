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Українські військові дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-П"

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Україна, П'ятниця 19 травня 2023 19:30
Українські військові дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-П" Фото: українські військові дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-П" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Воїни 59 ОМБР за допомогою дрону-камікадзе камікадзе "Пегас" знищили російський комплекс спостереження "Муром-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, військові влучно поцілили в місце розташування пункту спостереження росіян.

"Допомагав окупантам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер це в минулому", - написав він.

Комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П"

"Муром-М" є пристроєм для далекого візуального спостереження, він автоматично слідкує як за живою силою, так і за технікою. Комплекс оснащено оптичною камерою з гарним зумом. Вона розрізняє людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 кілометрів та людей у 4 кілометри.

У повному складі комплекс забезпечує:

  • виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості;
  • передачу отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією;
  • формування та видачу тривожних сповіщень;
  • визначення та уточнення координат “порушників”, відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на карті місцевості із зазначенням інформації про об’єкти.

Раніше наші військові заявляли, що Росія на передовій масово використовує подібні комплекси.

Російський комплекс спостереження «Муром-П» від компанії «Стилсофт». Росія. Фото компанії

Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)

Нагадаємо, українські бійці біля Лиману та Куп’янська підбили російський танк Т-72 та ліквідували майже 40 загарбників.

Окрім того, наші захисники показали, як знищили чергову бойову машину піхоти росіян з одного пострілу.

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