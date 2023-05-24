Украинские военные дроном "Пегас" уничтожили российский беспилотник (видео)
Украинские бойцы с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский беспилотник на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Война технологий как она есть. Наши спецназовцы дроном-камикадзе "Пегас" уничтожают российский беспилотник, которым оккупанты корректировали обстрелы на Бахмутском направлении", - написал Федоров.
Он отметил, что минус вражеский дрон - плюс сохраненные жизни украинских военных.
По словам министра, сейчас почти 500 "Пегасов" от "Армии дронов" работают по всей линии фронта.
"Продолжаем усиливать и развивать "Армию дронов", чтобы больше "птичек" уничтожали оккупантов как на земле, так и в воздухе", - добавил Федоров.
"Армия дронов"
"Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, о создании которого глава Минцифры Михаил Федоров сообщил 1 июля 2022 года.
В пределах проекта проводится закупка дронов по запросу военных, а также курс обучения операторов.
Дроны-камикадзе "Пегас"
FPV-дроны "Пегас" - это беспилотники, созданные в сотрудничестве с "Армией дронов". Их используют подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности.
Это квадрокоптеры из китайских деталей, которые специалисты оснащают взрывчаткой, делая так из них дроны-камикадзе. Они успели хорошо себя зарекомендовать, уничтожая оккупантов и их технику, а стоимость такого беспилотника одновременно невысокая.
Напомним, недавно воины 59 ОМБР с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".
Также ранее мы писали, что украинские бойцы с помощью дронов "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч".
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