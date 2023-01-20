Українські військові атакували позиції РФ та ліквідували чотирьох окупантів (відео)

Збройні сили України завдали удару по позиції росіян та знищили частину особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що це результат роботи спецпідрозділ 93-ї ОМБр "Сенека".

Українські військові атакували позицію окупантів, внаслідок чого було ліквідовано чотири військових РФ. Ще дев'ять росіян отримали поранення.

Нагадаємо, що Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

Українські військові на Донецькому напрямку знищили ворожу артилерійську установку, а ще одну змогли пошкодити.

Збройні сили України використовуючи Javelin знищили найсучасніший танк РФ Т-90 "Прорив".

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