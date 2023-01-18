ЗСУ знищили ворожу артилерійську установку та пошкодили вантажівку окупантів (відео)

Українські військові на Донецькому напрямку знищили ворожу артилерійську установку, а ще одну змогли пошкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Це результат роботи військових 55-тої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" та 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Військовим також вдалося пошкодити ворожий "Урал" та установку "Гіацинт". Внаслідок удару ЗСУ було поранено та знищено частину розрахунку гармати.

"На Донецькому напрямку знищили САУ 2с1", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

Українські захисники за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК "Вагнер" у Соледарі.

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