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ЗСУ знищили ворожу артилерійську установку та пошкодили вантажівку окупантів (відео)

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Україна, Середа 18 січня 2023 20:19
ЗСУ знищили ворожу артилерійську установку та пошкодили вантажівку окупантів (відео) Фото: ЗСУ знищили ворожу гармату та пошкодили вантажівку окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Донецькому напрямку знищили ворожу артилерійську установку, а ще одну змогли пошкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"На Донецькому напрямку знищили САУ 2с1", - йдеться у повідомленні.

Військовим також вдалося пошкодити ворожий "Урал" та установку "Гіацинт". Внаслідок удару ЗСУ було поранено та знищено частину розрахунку гармати.

Це результат роботи військових 55-тої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" та 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, що Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

Українські захисники за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК "Вагнер" у Соледарі.

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