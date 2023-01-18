ЗСУ знищили ворожу артилерійську установку та пошкодили вантажівку окупантів (відео)
Українські військові на Донецькому напрямку знищили ворожу артилерійську установку, а ще одну змогли пошкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"На Донецькому напрямку знищили САУ 2с1", - йдеться у повідомленні.
Військовим також вдалося пошкодити ворожий "Урал" та установку "Гіацинт". Внаслідок удару ЗСУ було поранено та знищено частину розрахунку гармати.
Це результат роботи військових 55-тої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" та 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Нагадаємо, що Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.
Українські захисники за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК "Вагнер" у Соледарі.
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