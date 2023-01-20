Украинские военные атаковали позиции РФ и ликвидировали четырех оккупантов (видео)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позиции россиян и уничтожили часть личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что это результат работы спецподразделения 93 ОМБр "Сенека".

Украинские военные атаковали позицию оккупантов, в результате чего были ликвидированы четыре военных РФ. Еще девять россиян получили ранения.

Напомним, что Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.

Украинские военные в Донецком направлении уничтожили вражескую артиллерийскую установку, а еще одну смогли повредить.

Вооруженные силы Украины, используя Javelin, уничтожили самый современный танк РФ Т-90 "Прорыв".

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