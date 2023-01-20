Украинские военные атаковали позиции РФ и ликвидировали четырех оккупантов (видео)
Вооруженные силы Украины нанесли удар по позиции россиян и уничтожили часть личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.
Украинские военные атаковали позицию оккупантов, в результате чего были ликвидированы четыре военных РФ. Еще девять россиян получили ранения.
Отмечается, что это результат работы спецподразделения 93 ОМБр "Сенека".
Напомним, что Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.
Украинские военные в Донецком направлении уничтожили вражескую артиллерийскую установку, а еще одну смогли повредить.
Вооруженные силы Украины, используя Javelin, уничтожили самый современный танк РФ Т-90 "Прорыв".
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