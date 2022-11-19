Українські військові гранатами атакували росіян під Бахмутом (відео)
Українським військовим вдалося гранатами влучно атакувати позиції російських окупантів під Бахмутом (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
"Кожна граната - точно в ціль!", - йдеться у повідомленні.
Оператори дронів 30 ОМБр демонструють дивовижну майстерність. Їхні гранати одна за одною прилітають прямісінько до окупантів.
Нагадаємо, що українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках.
Також українські захисники "приземлили" безпілотник "Орлан", який належав окупаційним військам.
До цього повідомлялось, що українським військовим вдалося знищити ворожу бойову машину піхоти на Донецькому напрямку.
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