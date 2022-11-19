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Українські військові гранатами атакували росіян під Бахмутом (відео)

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Україна, Субота 19 листопада 2022 15:29
Українські військові гранатами атакували росіян під Бахмутом (відео) Фото: Українські військові гранатами атакували росіян під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося гранатами влучно атакувати позиції російських окупантів під Бахмутом (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Кожна граната - точно в ціль!", - йдеться у повідомленні.

Оператори дронів 30 ОМБр демонструють дивовижну майстерність. Їхні гранати одна за одною прилітають прямісінько до окупантів.

Нагадаємо, що українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках.

Також українські захисники "приземлили" безпілотник "Орлан", який належав окупаційним військам.

До цього повідомлялось, що українським військовим вдалося знищити ворожу бойову машину піхоти на Донецькому напрямку.

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