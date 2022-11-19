Украинские военные гранатами атаковали россиян под Бахмутом (видео)
Украинским военным удалось гранатами метко атаковать позиции российских оккупантов под Бахмутом (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
"Каждая граната – точно в цель!", - говорится в сообщении.
Операторы дронов 30 ОМБр демонстрируют удивительное мастерство. Их гранаты одна за другой прилетают прямиком к оккупантам.
Напомним, что украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках.
Также украинские защитники "приземлили" беспилотник "Орлан", принадлежавший оккупационным войскам.
Ранее сообщалось, что украинским военным удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты на Донецком направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.