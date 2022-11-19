Украинские военные гранатами атаковали россиян под Бахмутом (видео)

Украинским военным удалось гранатами метко атаковать позиции российских оккупантов под Бахмутом (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Каждая граната – точно в цель!", - говорится в сообщении. Операторы дронов 30 ОМБр демонстрируют удивительное мастерство. Их гранаты одна за другой прилетают прямиком к оккупантам.