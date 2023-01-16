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Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов под Бахмутом (видео)

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Украина, Понедельник 16 января 2023 16:55
Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов под Бахмутом (видео) Фото: Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов в лесополосе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

Украинские военные на Бахмутском направлении атаковали позиции оккупантов в лесополосе.

"В частности, ликвидирован личный состав противника, разрушены 2 блиндажа, сожжен боекомплект и уничтожены броневик и автомобиль", - заявили военные.

Отмечается, что это работа 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Напомним, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет", которыми оккупанты хотели атаковать ВСУ.

Украинские защитники натолкнулись на группу российских оккупантов, и с помощью пулеметов и гранатометов уничтожили захватчиков и их позиции.

Украинские военные уничтожили вражескую БМП и боеприпасы в Луганской области.

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