Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов под Бахмутом (видео)

Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что это работа 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"В частности, ликвидирован личный состав противника, разрушены 2 блиндажа, сожжен боекомплект и уничтожены броневик и автомобиль", - заявили военные.

Украинские военные на Бахмутском направлении атаковали позиции оккупантов в лесополосе.

Напомним, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет", которыми оккупанты хотели атаковать ВСУ.

Украинские защитники натолкнулись на группу российских оккупантов, и с помощью пулеметов и гранатометов уничтожили захватчиков и их позиции.

Украинские военные уничтожили вражескую БМП и боеприпасы в Луганской области.

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