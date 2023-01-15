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Сили ППО знищили п'ять російських дронів "Ланцет" (відео)

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Україна, Неділя 15 січня 2023 11:11
Сили ППО знищили п'ять російських дронів "Ланцет" (відео) Фото: бійці ППО знищили 5 ворожих дронів-камікадзе "Ланцет" (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські сили протиповітряної оборони знищили п'ять російських дронів-камікадзе "Ланцет", якими окупанти хотіли атакувати ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Facebook.

Ворожі безпілотники знищили підрозділи ППО 28-ої омбр. Окупанти за допомогою дронів "Ланцет" хотіли атакувати українські позиції.

"Противник планував ними завдати ударів по позиціях українських захисників, проте ця його спроба "розлетілася" на друзки, як і безпілотники", - зазначили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисникзнищили понад 600 окупантів, 26 ракет та 5 дронів ворога.

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