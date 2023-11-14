Українські війська успішно витісняють російський флот із Криму, - Столтенберг

Відповідаючи на питання щодо оголошених намірів Росії заснувати морську військову базу в Абхазії, Столтенберг наголосив, що НАТО рішуче підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії та не може прийняти, щоб відокремлені території країни використовувала РФ у своїх цілях.

"Це є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії й демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що українці були успішними в атаках на військово-морські об’єкти в Криму, тож Росія шукає альтернативи. Це демонструє здобутки, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот", - зазначив генсек НАТО.

Атаки російських кораблів

Минулого тижня українські військові провели декілька успішних операцій з знищення російських кораблів в Чорному морі.

Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. В результаті атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду і ввести у склад Чорноморського флоту в грудні цього року.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".

За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

ГУР підтвердило, що 10 листопада була проведена операція з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.