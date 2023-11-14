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Украинские войска успешно вытесняют российский флот из Крыма, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Атаки украинских войск по военно-морским объектам россиян во временно оккупированном Крыму успешны. Это заставляет захватчиков искать альтернативные места для базирования собственного военного флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в комментарии журналистам во время Совета министров ЕС в Брюсселе.

Отвечая на вопрос об объявленных намерениях России учредить морскую военную базу в Абхазии, Столтенберг подчеркнул, что НАТО решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и не может принять, чтобы обособленные территории страны использовали РФ в своих целях.

"Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и демонстрирует, как далеко Россия хочет зайти, чтобы достичь военных целей в Украине. Но также это демонстрирует, что украинцы были успешными в атаках на военно-морские объекты в Крыму, поэтому Россия ищет альтернативы . Это демонстрирует достижения, которых достигли украинцы, атакуя российский военный флот", - отметил генсек НАТО.

Атаки российских кораблей

На прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд".

По имеющейся информации, российский корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются.

ГУР подтвердило, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.

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