Українські виробники продуктів підвищили ціни майже на 20%: що дорожчає швидше

За даними статистичного відомства, в липні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із липнем минулого року зросли на 4,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 18,9%, зокрема в межах України - на 17,7%, за межі України - на 22,9%.

Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів - на 25,1%, у т.ч. всередині України - на 25,4%.

У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18,4%, зокрема, всередині України - на 19,0%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 16,1%, зокрема всередині України - на 15,7%.

Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України - на 9,8%.

Ціни виробників цукру впали за рік на 6,9%, у т.ч. всередині України на 6,9%.



Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.