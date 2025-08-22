UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Українські виробники продуктів підвищили ціни майже на 20%: що дорожчає швидше

Фото: виробника м'яса підняли ціни на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Продовольча інфляція в Україні поступово уповільнюється. Але вона залишиться високою ще певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, в липні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із липнем минулого року зросли на 4,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 18,9%, зокрема в межах України - на 17,7%, за межі України - на 22,9%.

Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів - на 25,1%, у т.ч. всередині України - на 25,4%.

У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18,4%, зокрема, всередині України - на 19,0%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 16,1%, зокрема всередині України - на 15,7%.

Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України - на 9,8%.

Ціни виробників цукру впали за рік на 6,9%, у т.ч. всередині України на 6,9%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Ціни на продукти в Україні

За даними, Держстату, в липні 2025 року порівняно з липнем минулого року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 22,6%.

Зокрема, м'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 24,2%, вершкове масо подорожчало на 27,8%, хліб і хлібопродукти - на 16,4%, цукор подешевшав на 5,4%.

Світові ціни продовольство в липні 2025 року зросли на 7,6%. Світові ціни на м'ясо сягнули нового рекордного рівня.

Ціни на продуктиДержавна служба статистики