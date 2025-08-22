RU

Украинские производители продуктов повысили цены почти на 20%: что дорожает быстрее

Фото: производителя мяса подняли цены на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Продовольственная инфляция в Украине постепенно замедляется. Но она останется высокой еще некоторое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в июле 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июлем прошлого года выросли на 4,7%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 18,9%, в частности в пределах Украины - на 17,7%, за пределы Украины - на 22,9%.

Больше всего выросли цены у мяса и мясных продуктов - на 25,1%, в т.ч. внутри Украины - на 25,4%.

В производстве молочных продуктов цены выросли на 18,4%, в частности, внутри Украины - на 19,0%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 16,1%, в том числе внутри Украины - на 15,7%.

Производители напитков подняли цены на 9,8%, в том числе внутри Украины - на 9,8%.

Цены производителей сахара упали за год на 6,9%, в т.ч. внутри Украины на 6,9%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

 

Цены на продукты в Украине

По данным, Госстата, в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 22,6%.

В частности, мясо и мясопродукты подорожали на 24,2%, сливочное масло подорожало на 27,8%, хлеб и хлебопродукты - на 16,4%, сахар подешевел на 5,4%.

Мировые цены продовольствие в июле 2025 года выросли на 7,6%. Мировые цены на мясо достигли нового рекордного уровня.

