Українські виробники продуктів підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше

Продовольча інфляція в Україні залишається високою. Дані виробників свідчать, що ціни будуть зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, в червні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із червнем минулого року зросли на 13,1%. Ціни в межах України зросли на 13,0%, за межі України - на 14,3%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,0%, зокрема в межах України - на 18,6%, за межі України - на 30,2%.
Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів - на 24,1%, у т.ч. всередині України - на 24,4%.
У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18,3%, зокрема, всередині України - на 18,9%.
У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,5%, зокрема всередині України - на 17,5%.
Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України - на 10,1%.
Ціни виробників цукру впали за рік на 8,1%, у т.ч. всередині України на 8,0%.
Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.
За даними, Держстату, в червні 2025 року порівняно з червнем минулого року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 23,2%.
Яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 гривень за десяток, соняшникова олія на 37,2% до 80,6 гривень за літр, борошно на 36,1% до 21,7 гривень за кілограм, куряче філе на 35,8% до 214,6 гривень за кілограм.
Світові ціни продовольство в червні 2025 року зросли на 7,0%. Світові ціни на а вершкове масло збільшились до нового рекорду.
Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник заявив, що ера дешевих продуктів у світі закінчується.
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