Українські виробники продуктів підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше

За даними статистичного відомства, в червні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із червнем минулого року зросли на 13,1%. Ціни в межах України зросли на 13,0%, за межі України - на 14,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,0%, зокрема в межах України - на 18,6%, за межі України - на 30,2%.

Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів - на 24,1%, у т.ч. всередині України - на 24,4%.

У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18,3%, зокрема, всередині України - на 18,9%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,5%, зокрема всередині України - на 17,5%.

Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України - на 10,1%.

Ціни виробників цукру впали за рік на 8,1%, у т.ч. всередині України на 8,0%.



Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.