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Усі продукти подорожчали, деякі на 200%. Держстат показав, як зросли ціни за рік

Україна, Понеділок 14 липня 2025 14:22
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Усі продукти подорожчали, деякі на 200%. Держстат показав, як зросли ціни за рік Фото: ціни на всі продукти зросли за рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Темпи зростання споживчих цін у червні 2025 року сповільнилися 14,3%. Однак продуктова інфляція прискорилася до 23,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, ціни на яблука зросли за рік майже втричі (на 195,5%) до 79,5 гривень за кілограм. Капуста подорожчала в 2,5 раза до 28,2 гривень за кілограм, морква на 67,0% до 49,7 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 гривень за десяток, соняшникова олія на 37,2% до 80,6 гривень за літр, борошно на 36,1% до 21,7 гривень за кілограм, куряче філе на 35,8% до 214,6 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 34,3% до 107,4 гривень.
Усі продукти подорожчали, деякі на 200%. Держстат показав, як зросли ціни за рік

Продовольча інфляція

Стрибок інфляції в Україні вже призвів до того, що реальні зарплати українців у 2025 році впали нижче довоєнного рівня. Реальні доходи пенсіонерів падають уже понад рік.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени 2024 року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, на низці овочів і фруктів.

У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

НБУ прогнозує, що надалі інфляція поступово сповільнюватиметься. Влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть надходження нових врожаїв, краща, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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