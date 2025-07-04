Світові ціни на вершкове масло підскочили, оновивши рекорд

У червні 2025 року світові ціни на вершкове масло показали великий місячний приріст, збільшившись на 2,8% до нового рекорду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію продовольчого агентства ООН (ФАО ).

"Тенденція до зростання, що триває, була зумовлена здебільшого збереженням дефіциту постачань в Океанії та Європейському Союзі в поєднанні з високим попитом на імпорт з Азії, включно з Близьким Сходом", - ідеться в публікації.

Світові ціни на продовольство

Індекс продовольчих цін ФАО в червні 2025 року становив у середньому 128,0 пункта, збільшившись на 0,5% порівняно з травнем. Хоча індекси цін на зернові та цукор знизилися, їх переважило зростання індексів на молочні продукти, м'ясо та рослинні олії.



Загалом індекс був на 7,0% вищим за рівень річної давності, але водночас залишався на 20,1% нижчим за свій пік, досягнутий у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.



Ціни на групи товарів

Індекс цін на зернові ФАО в червні становив 107,4 пункту, що на 1,5% нижче, ніж у травні, і на 6,8% нижче за своє значення рік тому. Світові ціни на кукурудзу різко впали другий місяць поспіль. Світові ціни на сорго і ячмінь також знизилися в червні.

Навпаки, незважаючи на тиск врожаю з північної півкулі, світові ціни на пшеницю зросли, в основному відображаючи погодні умови в деяких ключових регіонах виробництва, включно з Російською Федерацією та частинами Європейського Союзу і Сполученими Штатами Америки.

Значення індексу цін на рослинні олії ФАО в червні становило 155,7 пункта, що на 2,3% вище за рівень попереднього місяця і на 18,2% вище за рівень червня 2024 року. Зростання здебільшого зумовлене зростанням цін на пальмову, ріпакову та соєву олію, що більш ніж компенсувало невелике зниження цін на соняшникову олію.

Світові ціни на соняшникову олію знизилися через очікування збільшення виробництва в регіоні Чорного моря.

Значення індексу цін на м'ясо ФАО в червні становило 126,0 пунктів, збільшившись на 2,1% порівняно з травнем і на 6,7% порівняно з минулим роком, встановивши новий рекорд. Зростання було зумовлене зростанням цін на всі категорії м'яса, за винятком птиці. Світові ціни на яловичину досягли нового піку.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в червні становив у середньому 154,4 пункту, що на 0,5% вище, ніж у травні, і на 20,7% вище, ніж роком раніше.

Значення індексу цін на цукор ФАО в червні становило 103,7 пункту, що на 5,2% менше, ніж у травні. Це стало четвертим місячним зниженням поспіль і найнижчим показником з квітня 2021 року.