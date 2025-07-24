Украинские производители продуктов подняли цены на 20%: что подорожало больше всего

По данным статистического ведомства, в июне 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июнем прошлого года выросли на 13,1%. Цены в пределах Украины выросли на 13,0%, за пределы Украины - на 14,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,0%, в частности в пределах Украины - на 18,6%, за пределы Украины - на 30,2%.

Больше всего выросли цены у мяса и мясных продуктов - на 24,1%, в т.ч. внутри Украины - на 24,4%.

В производстве молочных продуктов цены выросли на 18,3%, в частности, внутри Украины - на 18,9%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 17,5%, в том числе внутри Украины - на 17,5%.

Производители напитков подняли цены на 9,8%, в том числе внутри Украины - на 10,1%.

Цены производителей сахара упали за год на 8,1%, в т.ч. внутри Украины на 8,0%.



Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.