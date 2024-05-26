Українські веслувальники вибороли відразу 7 нагород на Кубку світу
У польському місті Познань завершився II етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Українські веслувальники здобули відразу 7 нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Медальна скарбничка української команди поповнилася трьома золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами.
- Валерія Терета (на дистанції C1, 5000м) - "золото",
- Людмила Лузан (на дистанції C1, 200м) - "золото",
- Олександр Зайцев (на дистанції K1, 200м) - "золото",
- Тарас Мазовський (на дистанції С1, 500м) - "срібло",
- Андрій Рибачок та Віталій Вергелес (на дистанції C2, 1000м) - "срібло",
- Валерія Терета (на дистанції C1, 500м) - "бронза",
- Дмитро Янчук (на дистанції C1, 5000м) - "бронза".
Загалом в рамках ІІ етапу Кубка світу українці посіли четверте загальнокомандне місце, здобувши 10 нагород:
- чотири золоті,
- три срібні,
- та три бронзові медалі.
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