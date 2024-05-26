Костюк і Ястремська з перемог стартували на "Ролан Гарросі-2024"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Roland Garros, 1-й раунд, жінки

Векіч – Цуренко – 0:0 (6:5, відмова)

Томляновіч – Ястремська – 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

Пігоссі – Костюк – 1:2 (5:7, 7:6, 4:6)

Ястремська в трьох сетах розібралася з австралійкою Айлою Томляновіч. Українка в першій партії двічі програла на власній подачі та дозволила опонентці повести в рахунку. Проте, змогла повністю реваншуватися в двох наступних.

У другому сеті Ястремська оформила брейки в сьомому та дев'ятому геймах і надуважно зіграла на власних подачах. Зі старту ж третьої партії українська тенісистка взяла три гейми поспіль. Потім знову зосередилася на подачах і довела матч до перемоги.

Натомість Костюк переграла бразилійку Лауру Пігоссі в трьох сетах. Латиноамериканка розпочала з брейку, але поступово українка перебрала ініціативу до своїх рук. Під завісу партії вона двічі взяла подачі Пігоссі та вийшла вперед.

У другому ж сеті суперниці йшли нога в ногу. Тричі на брейки бразильської тенісистки Костюк відразу ж відповідала зворотними. Прогнозовано партія перейшла в тай-брейк. Там вітчизняна тенісистка спершу вела (3:1), але розгубила перевагу та поступилася.

Негативна тенденція продовжилася в третій партії. Пігоссі сенсаційно виграла чотири гейми поспіль і серйозно похитнула шанси Костюк на перемогу. Проте, українка вчасно прийшла до тями. На користь їй зіграла і пауза через дощ. Костюк набрала 6 пунктів поспіль і завоювала путівку в 1/32 фіналу.

Досвідчена Леся Цуренко завчасно завершила виступи на турнірі. За рахунку 5:6 у першому сеті проти Донни Векіч із Хорватії знялася з поєдинку. У наступному колі Ястремська зустрінеться з китаянкою Яфань Ван. Тим часом Костюк матиме нагоду поквитатися з Векіч за виліт співвітчизниці.