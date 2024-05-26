Українські стрілки вибороли дві медалі на чемпіонаті Європи (фото)
Медальна скарбничка української команди на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби поповнилася двома нагородами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
В італійському Лонато завершилася континентальна першість зі стендової стрільби. В останній змагальний день українські юніори та юніорки здобули нагороди у скіті.
На другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли Тимофій Гавриленко, Єгор Склярець та Іван Рагуля. У матчі за "золото" українці поступилися кіпріотам (2:6).
Єлизавета Пивоварова, Валерія Бартишева та Олександра Бартишева у перестрілці з німецькими однолітками за бронзову медаль здобули беззаперечну перемогу (6:0)
Зауважимо, що раніше на тижні українки здобули "золото", а Андрій Кобзарук здобув бронзову нагороду.
Загалом на чемпіонаті Європи українці здобули 4 медалі:
- 1 "золоту",
- 2 "срібні",
- 1 "бронзову".
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Нагадаємо, ми писали, що сьогодні українські гімнасти знову піднялись на п'єдестал етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Цього разу нагороди отримані з окремих видів багатоборства.
Ми повідомляли, що вчора українські гімнасти також отримали кілька нагород.
До того ж вчора британський боксер Тайсон Ф'юрі прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу з абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком.
Нагадаємо, що у першому поєдинку українець здобув перемогу.
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