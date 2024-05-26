Украинские гребцы завоевали сразу 7 наград на Кубке мира

В польском городе Познань завершился II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинские гребцы получили сразу 7 наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

Всего в рамках ІІ этапа Кубка мира украинцы заняли четвертое общекомандное место, получив 10 наград:

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Напомним, сегодня в итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. Украинские стрелки завоевали две медали.

В то время украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк одолели первый раунд Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

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