Украинские гребцы завоевали сразу 7 наград на Кубке мира
В польском городе Познань завершился II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинские гребцы получили сразу 7 наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.
Медальная копилка украинской команды пополнилась тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
- Валерия Терета (на дистанции C1, 5000м) - "золото",
- Людмила Лузан (на дистанции C1, 200м) - "золото",
- Александр Зайцев (на дистанции K1, 200м) - "золото",
- Тарас Мазовский (на дистанции С1, 500м) - "серебро",
- Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес (на дистанции C2, 1000м) - "серебро",
- Валерия Терета (на дистанции C1, 500м) - "бронза",
- Дмитрий Янчук (на дистанции C1, 5000м) - "бронза".
Всего в рамках ІІ этапа Кубка мира украинцы заняли четвертое общекомандное место, получив 10 наград:
- четыре золотых,
- три серебряных,
- и три бронзовые медали.
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Напомним, сегодня в итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. Украинские стрелки завоевали две медали.
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