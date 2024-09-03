Українські спортсмени здобули ще дві золоті медалі на Паралімпіаді-2024

Україна виборола два чергові "золота" на Паралімпіаді в Парижі. Перші місця посіли бігунка Юлія Шуляр та плавець Юрій Шенгур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Українські плавці Юрій Шенгур та Андрій Трусов змогли здобути одразу дві медалі у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (беруть участь спортсмени з незначним чи помірним порушенням рухів у руках, тулубі та ногах, з порушенням зросту або відсутністю кінцівок).
Шенгур зумів посісти перше місце, фінішувавши за 1:09.51 хвилини. При цьому Трусов досяг фінішу за 1:10.42 хвилини та завоював "срібло".
Таким чином Шенгур зміг посісти перше місце під час свого дебюту на Паралімпіаді.
Водночас українська бігунка Юлія Шуляр зуміла посісти перше місце у бігу на дистанції 400 метрів у класі T12 (беруть участь спортсмени з порушенням зору).
Шуляр добігла до фінішу за 55,16 секунд. Друге місце посіла спортсменка з Туреччини Айсел Ондер з результатом 55,23 секунди.
Варто зауважити, що "золото" Шуляр стало вже 40 медаллю для України на Паралімпіаді.
Зокрема, сьогодні, 3 вересня, атлетка Оксана Ботурчук здобула "бронзу" Паралімпійських ігор у Парижі в бігу на 400 метрів.
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