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Українські спортсмени здобули ще дві золоті медалі на Паралімпіаді-2024

Фото: українські плавці здобули одразу дві медалі на Паралімпіаді (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Іван Носальський

Україна виборола два чергові "золота" на Паралімпіаді в Парижі. Перші місця посіли бігунка Юлія Шуляр та плавець Юрій Шенгур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дві медалі плавців

Українські плавці Юрій Шенгур та Андрій Трусов змогли здобути одразу дві медалі у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (беруть участь спортсмени з незначним чи помірним порушенням рухів у руках, тулубі та ногах, з порушенням зросту або відсутністю кінцівок).

Шенгур зумів посісти перше місце, фінішувавши за 1:09.51 хвилини. При цьому Трусов досяг фінішу за 1:10.42 хвилини та завоював "срібло".

Таким чином Шенгур зміг посісти перше місце під час свого дебюту на Паралімпіаді.

"Золото" Шуляр

Водночас українська бігунка Юлія Шуляр зуміла посісти перше місце у бігу на дистанції 400 метрів у класі T12 (беруть участь спортсмени з порушенням зору).

Шуляр добігла до фінішу за 55,16 секунд. Друге місце посіла спортсменка з Туреччини Айсел Ондер з результатом 55,23 секунди.

Результати України на Паралімпіаді

Варто зауважити, що "золото" Шуляр стало вже 40 медаллю для України на Паралімпіаді.

Зокрема, сьогодні, 3 вересня, атлетка Оксана Ботурчук здобула "бронзу" Паралімпійських ігор у Парижі в бігу на 400 метрів.

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