Українські спортсмени здобули ще дві золоті медалі на Паралімпіаді-2024

Дві медалі плавців

Українські плавці Юрій Шенгур та Андрій Трусов змогли здобути одразу дві медалі у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (беруть участь спортсмени з незначним чи помірним порушенням рухів у руках, тулубі та ногах, з порушенням зросту або відсутністю кінцівок).

Шенгур зумів посісти перше місце, фінішувавши за 1:09.51 хвилини. При цьому Трусов досяг фінішу за 1:10.42 хвилини та завоював "срібло".

Таким чином Шенгур зміг посісти перше місце під час свого дебюту на Паралімпіаді.

"Золото" Шуляр

Водночас українська бігунка Юлія Шуляр зуміла посісти перше місце у бігу на дистанції 400 метрів у класі T12 (беруть участь спортсмени з порушенням зору).

Шуляр добігла до фінішу за 55,16 секунд. Друге місце посіла спортсменка з Туреччини Айсел Ондер з результатом 55,23 секунди.