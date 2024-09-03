Украинские спортсмены получили еще две золотых медали на Паралимпиаде-2024

Две медали пловцов

Украинские пловцы Юрий Шенгур и Андрей Трусов смогли завоевать сразу две медали в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S7 (участвуют спортсмены с незначительным или умеренным нарушением движений в руках, туловище и ногах, с нарушением роста или отсутствием конечностей).

Шенгур сумел занять первое место, финишировав за 1:09.51 минуты. При этом Трусов достиг финиша за 1:10.42 минуты и завоевал “серебро”.

Таким образом Шенгур смог занять первое место во время своего дебюта на Паралимпиаде.

"Золото" Шуляр

В то же время украинская бегунка Юлия Шуляр сумела занять первое место в беге на дистанции 400 метров в классе T12 (участвуют спортсмены с нарушением зрения).

Шуляр добежала до финиша за 55,16 секунды. Второе место заняла спортсменка из Турции Айсел Ондер с результатом 55,23 секунды.