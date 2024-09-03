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Украинские спортсмены получили еще две золотых медали на Паралимпиаде-2024

Фото: украинские пловцы завоевали сразу две медали на Паралимпиаде (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украина завоевала два очередных "золота" на Паралимпиаде в Париже. Первые места заняли бегунка Юлия Шуляр и пловец Юрий Шенгур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Две медали пловцов

Украинские пловцы Юрий Шенгур и Андрей Трусов смогли завоевать сразу две медали в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S7 (участвуют спортсмены с незначительным или умеренным нарушением движений в руках, туловище и ногах, с нарушением роста или отсутствием конечностей). 

Шенгур сумел занять первое место, финишировав за 1:09.51 минуты. При этом Трусов достиг финиша за 1:10.42 минуты и завоевал “серебро”. 

Таким образом Шенгур смог занять первое место во время своего дебюта на Паралимпиаде. 

"Золото" Шуляр

В то же время украинская бегунка Юлия Шуляр сумела занять первое место в беге на дистанции 400 метров в классе T12 (участвуют спортсмены с нарушением зрения). 

Шуляр добежала до финиша за 55,16 секунды. Второе место заняла спортсменка из Турции Айсел Ондер с результатом 55,23 секунды. 

Результаты Украины на Паралимпиаде

Стоит заметить, что "золото" Шуляр стало уже 40-й медалью для Украины на Паралимпиаде.

В частности, сегодня, 3 сентября, атлетка Оксана Ботурчук завоевала “бронзу” Паралимпийских игр в Париже в беге на 400 метров.

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ПарижПаралимпийские игры 2024