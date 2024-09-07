Українські спортсмени вибороли ще два "золота" Паралімпіади-2024

Відразу два "золота" Паралімпіади-2024 вибороли українські спортсмени. Нагороди здобуті в плаванні та дзюдо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.
Олександр Назаренко приніс Україні третє "золото" на Паралімпіаді-2024 у дзюдо.
У напруженому фіналі він переміг француза Геліоса Латчуману, здобувши для нашої країни чергову важливу перемогу.
"Це вже 20-та золота медаль для України на Іграх у Парижі!", - зауважили в ВР.
Однак відразу за ним найвищу нагороду виборов Андрій Трусов.
Він здобув своє друге "золото" на дистанції 50 метрів батерфляєм, встановивши новий європейський рекорд - 28.75 секунд. Це вже п'ята нагорода Андрія на Іграх у Парижі.
Зауважимо, що під час Паралімпійських ігор цього року Трусов встановив світовий рекорд.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна підбили підсумки змагань 6 вересня на Паралімпійських іграх-2024.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.