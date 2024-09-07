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Українські спортсмени вибороли ще два "золота" Паралімпіади-2024

Фото: український спортсмен Андрій Трусов (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Каріна Левицька

Відразу два "золота" Паралімпіади-2024 вибороли українські спортсмени. Нагороди здобуті в плаванні та дзюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Олександр Назаренко приніс Україні третє "золото" на Паралімпіаді-2024 у дзюдо.

У напруженому фіналі він переміг француза Геліоса Латчуману, здобувши для нашої країни чергову важливу перемогу.

"Це вже 20-та золота медаль для України на Іграх у Парижі!", - зауважили в ВР.

Однак відразу за ним найвищу нагороду виборов Андрій Трусов.

Він здобув своє друге "золото" на дистанції 50 метрів батерфляєм, встановивши новий європейський рекорд - 28.75 секунд. Це вже п'ята нагорода Андрія на Іграх у Парижі.

Зауважимо, що під час Паралімпійських ігор цього року Трусов встановив світовий рекорд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підбили підсумки змагань 6 вересня на Паралімпійських іграх-2024.

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