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Украинские спортсмены завоевали еще два "золота" Паралимпиады-2024

Фото: украинский спортсмен Андрей Трусов (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Карина Левицкая

Сразу два "золота" Паралимпиады-2024 завоевали украинские спортсмены. Награды, полученные в плавании и дзюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Александр Назаренко принес Украине третье "золото" на Паралимпиаде-2024 в дзюдо.

В напряженном финале он победил француза Гелиоса Латчумана, одержав для нашей страны очередную важную победу.

"Это уже 20-я золотая медаль для Украины на Играх в Париже!", - отметили в ВР.

Однако сразу за ним самую высокую награду завоевал Андрей Трусов.

Он завоевал свое второе "золото" на дистанции 50 метров баттерфляем, установив новый европейский рекорд - 28.75 секунд. Это уже пятая награда Андрея на Играх в Париже.

Заметим, что во время Паралимпийских игр в этом году Трусов установил мировой рекорд.

Напомним, ранее РБК-Украина подвели итоги соревнований 6 сентября на Паралимпийских играх-2024.

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