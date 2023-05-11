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Українські спецпризначенці знищили патруль в тилу росіян (відео)

Фото: українські спецпризначенці знищили патруль в тилу росіян (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Група українських бійців ССО знищила патруль в тилу російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ.

"Під час проведення розвідки в тилу противника, група ССО помітила ворожий патруль. Оцінивши обстановку, командиром групи прийнято рішення вступити в бій з противником", - сказано в ньому.

За результатом операції українські бійці підтвердили знищення трьох загарбників. З нашого боку втрат немає.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці ударними дронами ліквідували техніку та озброєння росіян.

Окрім того, в ЗСУ показали, як взяли в полон загарбника завдяки безпілотнику.

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