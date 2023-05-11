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Украинские спецназовцы уничтожили патруль в тылу россиян (видео)

Фото: украинские спецназовцы уничтожили патруль в тылу россиян (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Группа украинских бойцов ССО уничтожила патруль в тылу российских окупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ.

"При проведении разведки в тылу противника, группа ССО заметила вражеский патруль. Оценив обстановку, командиром группы принято решение вступить в бой с противником", - сказано в нем.

По результату операции украинские бойцы подтвердили уничтожение трех захватчиков. С нашей стороны потерь нет.

Напомним, недавно спецназовцы ударными дронами ликвидировали технику и вооружение россиян.

Кроме того, в ВСУ показали, как взяли в плен захватчика благодаря беспилотнику.

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