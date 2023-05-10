Спецпризначенці СБУ показали знищення ворожої техніки ударними дронами (відео)
Спецпризначенці СБУ з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами ліквідували техніку та озброєння окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Два дні роботи спеців СБУ - "мінус" 14 цілей у лавах окупантів", - йдеться у дописі під відео.
Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога.
Зокрема було знищено:
- чотири танки;
- два БМП-3 і чотири ББМ;
- два бліндажі;
- склад з боєприпасами;
- автомобільну техніку.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові за допомогою артилерії знищили позиції міномета російських окупантів в Донецькій області.
Також раніше ми писали, що Сили оборони за минулу добу на Таврійському напрямку виконали 707 вогневих завдань. Бійці знищили майже роту загарбників та 8 одиниць техніки ворога.
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