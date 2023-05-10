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Спецпризначенці СБУ показали знищення ворожої техніки ударними дронами (відео)

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Середа 10 травня 2023 18:10
Спецпризначенці СБУ показали знищення ворожої техніки ударними дронами (відео) Фото: спецпризначенці СБУ показали знищення ворожої техніки ударними дронами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпризначенці СБУ з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами ліквідували техніку та озброєння окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Два дні роботи спеців СБУ - "мінус" 14 цілей у лавах окупантів", - йдеться у дописі під відео.

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога.

Зокрема було знищено:

  • чотири танки;
  • два БМП-3 і чотири ББМ;
  • два бліндажі;
  • склад з боєприпасами;
  • автомобільну техніку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові за допомогою артилерії знищили позиції міномета російських окупантів в Донецькій області.

Також раніше ми писали, що Сили оборони за минулу добу на Таврійському напрямку виконали 707 вогневих завдань. Бійці знищили майже роту загарбників та 8 одиниць техніки ворога.

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