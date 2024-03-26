Українськи сили оборони уразили корабель "Іван Хурс". У ВМС підтвердили пошкодження

Удар по кораблю "Іван Хурс"

Нагадаємо, що вчора повідомлялось про ймовірне ураження корабля РФ "Іван Хурс" під час удару по Криму 23 березня. Таким чином він став третім у списку після пошкодження ВДК "Ямал" та "Азов".

Удари по "Ямалу" та "Азову"

23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

У російських Telegram-каналах 24 березня з'явилася інформація, що в Севастополі був вражений "добре замаскований командний пункт, в якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".

Пізніше цього ж дня в Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ - "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.

25 березня у ГУР розповіли, що пошкодження російського БДК "Ямал" є критичними. У свою чергу, спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що через удар по "Ямалу" та "Азову" суттєво постраждали російські логістика та управління військами. Пізніше стало відомо, що під час цього удару міг бути пошкоджений ще один російський корабель - "Іван Хурс".

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