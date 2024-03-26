Украинские силы обороны поразили корабль "Иван Хурс". В ВМС подтвердили повреждения

Удар по кораблю "Иван Хурс"

Напомним, что вчера сообщалось о возможном поражении корабля РФ "Иван Хурс" во время удара по Крыму 23 марта. Таким образом, он стал третьим в списке после повреждения ВДК "Ямал" и "Азов".

Удары по "Ямалу" и "Азову"

23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

В российских Telegram-каналах 24 марта появилась информация, что в Севастополе был поражен "хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров".

Позже в этот же день в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ – "Ямал" и "Азов" и центр связи.

25 марта в ГУР рассказали, что повреждения российского ВДК "Ямал" являются критическими. В свою очередь, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что из-за удара по "Ямалу" и "Азову" существенно пострадали российские логистика и управление войсками. Позже стало известно, что во время этого удара мог быть поврежден еще один российский корабль - "Иван Хурс".

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