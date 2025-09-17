Українські штурмовики зачистили Панківку на Добропільському напрямку

Нагадаємо, Валентин Манько повідомив, що на Добропільському напрямку українські війська проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців - противник опинився в оперативному оточенні, а його втрати у кілька разів перевищують українські.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії.