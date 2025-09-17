Украинские штурмовики зачистили Панковку на Добропольском направлении

Как сообщил Манько, 1-й штурмовой батальон "Черный Лебедь" 225-го ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" успешно провел зачистку населенного пункта Панковка.

"Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении", - отметил начальник Управления Штурмовых подразделений.

Фото: освобожденная Панковка в Донецкой области

Отметим, Панковка - село в Покровском районе Донецкой области, расположенное в примерно 20 км к востоку от Доброполья.