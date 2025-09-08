ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі

Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні", - йдеться у повідомленні. Також українські військові показали відео, на якому видно прапор України на одній з будівель. Якщо подивитися на мапу бойових дій, то можна побачити, що село Зарічне знаходиться на північ від Слов'янська. Також згідно карти DeepState, ворог наступав у тому напрямку.