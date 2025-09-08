ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі
Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
Також українські військові показали відео, на якому видно прапор України на одній з будівель.
Якщо подивитися на мапу бойових дій, то можна побачити, що село Зарічне знаходиться на північ від Слов'янська. Також згідно карти DeepState, ворог наступав у тому напрямку.
ЗСУ звільняють населені пункти від РФ
Нагадаємо, 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони провели успішні контратаки в Донецькій області та звільнили від окупантів одразу три населених пункти.
"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. Ще раз висловлюю глибоку вдячність бойовим побратимам і посестрам за їхній чин у ці великі, вирішальні дні". - повідомив він.