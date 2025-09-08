ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі

Понеділок 08 вересня 2025 08:12
UA EN RU
ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі Фото: село повністю перейшло під контроль Сил оборони України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові показали відео, на якому видно прапор України на одній з будівель.

Якщо подивитися на мапу бойових дій, то можна побачити, що село Зарічне знаходиться на північ від Слов'янська. Також згідно карти DeepState, ворог наступав у тому напрямку.

ЗСУ звільняють населені пункти від РФ

Нагадаємо, 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони провели успішні контратаки в Донецькій області та звільнили від окупантів одразу три населених пункти.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. Ще раз висловлюю глибоку вдячність бойовим побратимам і посестрам за їхній чин у ці великі, вирішальні дні". - повідомив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Війна в Україні
Новини
ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі
ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії