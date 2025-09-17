Украинские штурмовики зачистили Панковку на Добропольском направлении
В зачистке населенного пункта Панковка в Донецкой области от войск РФ приняли участие штурмовики 225 ОШП во взаимодействии с бойцами "Азова".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Управления Штурмовых подразделений Валентина Манько.
Как сообщил Манько, 1-й штурмовой батальон "Черный Лебедь" 225-го ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" успешно провел зачистку населенного пункта Панковка.
"Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении", - отметил начальник Управления Штурмовых подразделений.
Фото: освобожденная Панковка в Донецкой области
Отметим, Панковка - село в Покровском районе Донецкой области, расположенное в примерно 20 км к востоку от Доброполья.
Напомним, Валентин Манько сообщил, что на Добропольском направлении украинские войска проводят одну из самых успешных операций последних месяцев - противник оказался в оперативном окружении, а его потери в несколько раз превышают украинские.
Ранее стало известно, что Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии.