Украинские штурмовики зачистили Панковку на Добропольском направлении

В зачистке населенного пункта Панковка в Донецкой области от войск РФ приняли участие штурмовики 225 ОШП во взаимодействии с бойцами "Азова".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Управления Штурмовых подразделений Валентина Манько.

Как сообщил Манько, 1-й штурмовой батальон "Черный Лебедь" 225-го ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" успешно провел зачистку населенного пункта Панковка. "Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении", - отметил начальник Управления Штурмовых подразделений. Фото: освобожденная Панковка в Донецкой области Отметим, Панковка - село в Покровском районе Донецкой области, расположенное в примерно 20 км к востоку от Доброполья.