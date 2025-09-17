ua en ru
Украинские штурмовики зачистили Панковку на Добропольском направлении

Среда 17 сентября 2025 12:26
UA EN RU
Украинские штурмовики зачистили Панковку на Добропольском направлении Фото: украинские военные зачистили Панковку от окупантов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В зачистке населенного пункта Панковка в Донецкой области от войск РФ приняли участие штурмовики 225 ОШП во взаимодействии с бойцами "Азова".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Управления Штурмовых подразделений Валентина Манько.

Как сообщил Манько, 1-й штурмовой батальон "Черный Лебедь" 225-го ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" успешно провел зачистку населенного пункта Панковка.

"Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ "Азов" продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении", - отметил начальник Управления Штурмовых подразделений.

Українські бійці зачистили від росіян Панківку на ДонеччиніФото: освобожденная Панковка в Донецкой области

Отметим, Панковка - село в Покровском районе Донецкой области, расположенное в примерно 20 км к востоку от Доброполья.

Напомним, Валентин Манько сообщил, что на Добропольском направлении украинские войска проводят одну из самых успешных операций последних месяцев - противник оказался в оперативном окружении, а его потери в несколько раз превышают украинские.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии.

